حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد رسخّت مكانة دبي ضمن المُدن الأكثر ريادة بالخدمات الحكومية

المصدر: دبي-البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الرؤية الاستشرافية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخّت مكانة دبي ضمن مصاف المُدن الأكثر ريادة في تقديم الخدمات الحكومية، مع تبني التطوير المستمر كنهج أساسي للعمل الحكومي في دبي للارتقاء بجودة الحياة.

جاء ذلك خلال تسليم سموه «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» لهيئة الصحة بدبي التي فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومية ضمن البرنامج عن مبادرة «درع دبي الصحي» وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2021» الذي نظمه «مركز نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وقال سموه: «رؤيتنا للمستقبل والمُستلهَمة من فِكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع الإنسان وتمكينه على رأس الأولويات، وهي مدعومة بكوادر وكفاءات تتمتع بكل القدرات والإمكانيات اللازمة لتتنافس في إرساء المزيد من دعائم الابتكار والإبداع ضمن منظومة العمل الحكومي المتكاملة، بما يسهم بشكل مباشر في جعل الخدمات في دبي نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً».

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «نبارك لهيئة الصحة بدبي حصولها على راية حمدان.. فهو فوز مستحق لجهود الهيئة المتواصلة في تحسين وابتكار الخدمات المُقدَّمة للجمهور.. والجميع فائز اليوم»، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجهات الحكومية المشاركة والتي تواصل جهودها والتزامها نحو تقديم خدمات استباقية ومبتكرة لإسعاد أفراد المجتمع.

وثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد المساهمة المجتمعية المتميزة التي ظهرت من خلال المشاركة الواسعة لمتعاملي مختلف الخدمات الحكومية في دبي في التصويت للمبادرات المُرشحة، قائلاً: «نؤمن في حكومة دبي بأهمية الدور الذي يقوم به المجتمع كشريك حقيقي في نموذج دبي التنموي وفي تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم للمدينة التي يفخرون بالانتماء إليها.. ونثمّن المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع في خططنا ومشاريعنا وتقييم خدماتنا المقدمة لهم، والتي تعزز مكانتنا كإحدى أفضل المدن العالمية».

الابتكار القائم على النظرة الاستباقية

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فقد حقق مركز نموذج دبي منذ إطلاقه قبل 12 عاماً قفزات نوعية في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية في دبي، عنوانها الابتكار القائم على النظرة الاستباقية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات وتوقعات أفراد المجتمع».

وأضاف: «سيستمر نهجنا لدعم الجهات الحكومية للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الاستثنائية خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة سياسة خدمات 360 التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ستضمن تقديم خدمات استباقية ومتكاملة وسلسة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية للأفراد والأعمال، ما يرتقي بجودة الحياة لأفراد المجتمع ويعزز مكانة دبي الرائدة في العمل الحكومي».

ثقافة عمل

وقالت إيمان السويدي، مدير أول لمركز نموذج دبي: «التطوير المستمر في الخدمات سمة أساسية من سمات ثقافة العمل الحكومي، مع التركيز على تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين، وتصميم الخدمات ورحلة المستخدمين بما يسهم في إثراء تجربتهم وتسهيل إجراءاتهم. وبذلك يشكل نموذج الشراكة بين الحكومة والمجتمع ركناً أساسياً من أركان العمل الحكومي في دبي، لذلك نحرص على أن يشارك المتعاملون في التصويت على أفضل المبادرات الخدمية التي قدمت إضافات نوعية بما يسهم في تطوير عملية تقييم الخدمات وتحسين مؤشرات الكفاءة والفعالية».

وأضافت: «نتقدم في مركز نموذج دبي بالتهنئة لفريق عمل هيئة الصحة بدبي لحصولهم على «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» عن عام 2021 عن مبادرة «درع دبي الصحي»، كما نهنئ جميع المبادرات المشاركة التي استطاعت أن تتأهل بالجهود المكثفة والمتواصلة لفرق العمل لتعزيز كفاءة المنظومة الخدمية الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية».

درع دبي الصحي

واختيرت مبادرة «درع دبي الصحي» من هيئة الصحة في دبي كأفضل مبادرة حكومية، بناء على نتائج تصويت المتعاملين، وتقييم لجنة تحكيم دولية مؤلفة من 17 خبيراً دولياً من اختصاصات متعددة من 11 دولة، وذلك بعد منافسة قوية بين 9 مبادرات، نجحت من بين 26 مبادرة في بلوغ المرحلة النهائية من المنافسة على نيل «راية حمدان» عن عام 2021.

وبذلك استلمت الهيئة راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لمدة عام كامل، وسيتم رفع الراية أمام المبنى الرئيسي لها، انسجاماً مع توجهات إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية، واحتفائها بنجاحات الجهات الحكومية التي تحقق تطويراً مستمراً في خدماتها العامة والأدوات التي تقدم من خلالها هذه الخدمات إلى الجمهور، وبما يعزز تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي على كافة الأصعدة.

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