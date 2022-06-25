قادة الابتكار: «راية حمدان» ترفع كفاءة الخدمات الحكومية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد قادة الابتكار في مؤسسات وجهات حكومية بدبي أن «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية» تعزز عملية التطوير والتحسين المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومن أهم عوامل النمو والتطوير المستمر في خدمات ومشاريع ومنهجيات العمل بالجهات الحكومية في دبي.

وقال خالد الرمسي، مدير إدارة التميز المؤسسي وقائد الابتكار في هيئة تنمية المجتمع: «يعتبر مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بمثابة المحرك الرئيسي لتحسين الخدمات الحكومية وبناءً عليه، قامت هيئة تنمية المجتمع في عام 2021 باختيار «خدمة المنافع الاجتماعية» ليتم تطويرها ضمن أجندة الرقم واحد لراية حمدان».

اعتزاز

وقالت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي، أشعر بالفخر والاعتزاز لعملي ضمن منظومة راية حمدان بن محمد لتطوير الخدمات الحكومية والتي تعتبر أحد أهم الممكنات الرئيسية لتعزيز دور فرق العمل في الدوائر الحكومية في سباق التميز لتقديم خدمات حكومية تلبي تطلعات وتوقعات المتعاملين ورفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية بإبداع وابتكار من خلال استخدام أحدث التقنيات وتوظيفها لتحقيق رؤية حكومة دبي وسعادة المتعاملين والمجتمع، وقد أسهمت وبشكل جوهري في تحقيق قفزة نوعية في تطوير الخدمات الحكومية وسنظل نعمل في سباق التميز الذي لا يوجد له خط نهاية.

وقال يعقوب محمد عبدالله، مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي قائد الابتكار في محاكم دبي: «تسهم راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية في التطوير والارتقاء بأداء الخدمات الحكومية للوصول بإمارة دبي إلى مصاف الدول الأسعد في العالم التي تعكس مكانة دبي العالمية، وتعتبر رافداً ومحفزاً لكافة الجهات الحكومية لنيل شرف حمل تلك الراية، حيث تسعى إلى تعزيز الابتكار الذي أصبح ركيزة رئيسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وقد لامسنا خلال رحلة البرنامج توجه كافة الجهات الحكومية نحو تحسين وتطوير أداء خدماتها من خلال تنفيذ مبادرات متميزة والدخول بها في سباق التميز باعتبارها الهدف الرئيسي للفوز براية برنامج حمدان بن محمد، وتم ترشيح مبادرة (الحجز التحفظي الاستباقي) التابعة لمحاكم دبي، والتي تعنى بالفئة العمالية للحفاظ على أموال المدينين ضماناً لسداد ديونهم، مع إتاحة الفرصة للشركات المدينة بمباشرة نشاطها في سوق العمل حتى تتمكن من سداد مستحقات العمال، كما تمتاز المبادرة بسرعة تنفيذ قرار الحجز التحفظي».

ريادة

وأكد العقيد عبد الصمد سليمان نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن تطوير الخدمات ومستوى رضا المتعاملين عنها، يأتي في قمة أجندة أعمالنا بغية قياس مستوى نجاح فريقنا، مشيراً إلى التزام «إقامة دبي» بمبدأ الريادة والابتكار وتعزيز روح الفريق الواحد.

ولفت إلى أن الوصول إلى حالة السعادة والرضا التام لدى المتعاملين هي المحفز والدافع رقم واحد لنا للارتقاء بالخدمات الحكومية مؤكداً مواصلة العمل الدؤوب بقطاع تطوير الخدمات، لمواءمة تطلعات ورغبات أفراد المجتمع وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية.

وقال العميد الدكتور صالح راشد الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي - قائد الابتكار: «نظام المفقودات والمعثوراث يعد أحد أبرز الخدمات الريادية الاستباقية التي ابتكرتها شرطة دبي بالتعاون مع مركز نموذج دبي لجعل الإمارة رائدة محلياً وعالمياً في إسعاد المتعاملين داخل الدولة وخارجها وذلك باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة كتقنية البلوك شين ودون تدخل بشري، وعبر 6 قنوات رقمية ولقد حصل النظام على شهادة اعتماد عالمية في مجال المشاريع الابتكارية وحاز على أعلى درجة تمنح في مجال المشاريع الابتكارية وفق نموذج الابتكار العالمي كما تم تسجيله كبراءة اختراع خاص بشرطة دبي في منظمة WIPO العالمية».

وقالت فاطمة الخاجة مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة في دبي: «يأتي ترشح مبادرة درع دبي الصحي التابعة لهيئة الصحة بدبي، للمنافسة على الفوز براية حمدان بن محمد للخدمات الحكومية لدورة 2021، نتيجة لجهود الهيئة المتواصلة والدائمة للارتقاء بخدماتها وتطويرها لتحقيق سعادة المتعاملين وتحسين تجربة المتعامل بما يفوق توقعاته، ويسهم في تعزيز الأداء والارتقاء بالعمل الحكومي في دبي، وذلك ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه الدائمة نحو ترسيخ مكانة دبي، لتبقى دائماً في موقع الريادة وفي مصاف المدن العالمية الأسرع نمواً في جميع المجالات».

مشاركة

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في برنامج (راية حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2021) وترشحها ضمن الفائزين، هو جزء من عملية التطوير والتحسين المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومن أهم عوامل النمو والتطوير المستمر في خدمات ومشاريع ومنهجيات العمل في الهيئة.

مبادرة

وقال قائد فريق الابتكار، المهندس/‏‏‏ ماجد الحزامي، مدير إدارة مشاريع الشبكة الذكية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا ترشيح مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي للفوز براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية ضمن ملتقى حمدان 2021، للمساهمة في دعم جهود مركز نموذج دبي في تطبيق المنهجيات العالمية.

وأضاف: نتيجة لذلك وخلال عام 2021، تم تسجيل زيادة في عدد مستخدمي السيارات الكهربائية المسجلين في الخدمة بمقدار %210، وخلال نفس العام تم إجراء أكثر من 200 ألف عملية شحن، كما قدرت وفورات تكلفة الوقود للمتعامل بنحو %73 وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمة %97. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة توافر شبكة الشاحن الأخضر %99.98.

فخر

قالت الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي: بصفتي قائد الابتكار في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أفتخر اليوم لترشح المؤسسة ضمن 8 جهات في دورة تحسين الخدمات 2021، ويعزز ذلك لدينا الثقة في معايير الابتكار في تحسين الخدمات المطور من قبل مركز نموذج دبي والذي يدعم التفرد والريادة ويحفز التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية متمثلاً بالسعي نحو الفوز وشرف استضافة «راية حمدان» والتي ترمز إلى تحقيق مستوى ريادي في الأداء والابتكار.

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