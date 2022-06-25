«كهرباء دبي» تبحث التعاون الاستراتيجي مع الشركات اليابانية

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سيكيجوتشي نوبورو، القنصل العام لليابان في دبي والإمارات الشمالية، بحضور مايا نوكه، نائبة قنصل القسم الاقتصادي، وتارو كيمورا، نائب قنصل، القسم الاقتصادي.

ورحب الطاير في مستهل الزيارة بالقنصل الياباني العام، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون وأواصر الصداقة والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدّد خلال اللقاء على أهمية تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات اليابانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

واستعرض الطاير أمام قنصل عام اليابان أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في مجال استشراف وصناعة مستقبل الطاقة من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل دبي على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك في إطار أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أهم مشروعاتها لتحقيق ذلك، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030.

مبادرات

أكد معالي سعيد الطاير أن «كهرباء دبي» أطلقت مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي؛ كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة.

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