25 خريجاً ضمن برنامج أبوظبي لاكتساب الخبرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية؛ المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في حكومة أبوظبي، حفل تخريج منتسبي برنامجها الرائد «أبوظبي لاكتساب الخبرات». وحضر الحفل كل من علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وسمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، وجرى خلاله تكريم 25 خريجاً وخريجة من 17 جهة حكومية مختلفة، في اختصاصات متنوعة، أبرزها الاستشارات الاستراتيجية.

احتفاء

وقال علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: نحتفي بخريجي برنامج أبوظبي لاكتساب الخبرات بعد اجتيازهم مرحلة نوعية من التدريب ضمن هذا البرنامج الاستراتيجي تعرفوا خلالها على بيئات عمل متعددة الثقافات عبر مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية مكنتهم من اكتساب مهارات وخبرات جديدة لتفتح المجال أمامهم لقيادة مشاريع حكومية ريادية، مستمدين قوة العزم وعلو الهمة من القدوة الرفيعة والمثل الأعلى الذي تجسده اليوم وكل يوم قيادتنا الرشيدة في استمرار النهضة التنموية الشاملة وتطوير منظومة العمل الحكومي للوصول إلى المراكز الأولى في مختلف المجالات.

مساعٍ

وقالت سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: يسرنا الاحتفال بنجاح هذه الدفعة من الخريجين المتميزين، إذ يأتي هذا البرنامج في إطار مساعينا المتواصلة للارتقاء بمهارات وخبرات الكفاءات الوطنية في حكومة أبوظبي وتمكينهم من المساهمة في دعم مسيرة التميز الحكومي في الإمارة.

وشهد حفل التخرج انعقاد جلسة حوارية بين قادة اليوم متمثلين بمدراء العموم في جهات عمل الخريجين، وقادة المستقبل متمثلين بخريجي البرنامج، وذلك لتسليط الضوء على الخبرة التي اكتسبها المشاركون من البرنامج وأثره الإيجابي على الارتقاء بإمكاناتهم وكفاءاتهم، إلى جانب التركيز على الخبرات والمهارات المكتسبة وسبل توظيفها في جهات عملهم فور انقضاء فترة تدريبهم.

مشاريع

وتضمن الحفل استعراض الخريجين للمشاريع الاستراتيجية التي عملوا عليها أثناء فترة تدريبهم في البرنامج، والتي تضمنت مجموعة من المشاريع التي تركز على التحول الرقمي في مكان العمل، وتصميم إطار وخطط العمل الخاصة بخدمات دعم التطوير المهني، تحديد موارد الصحة النفسية وجودة حياة الموظفين في حكومة أبوظبي، وغيرها الكثير.

مزايا

يوفر برنامج أبوظبي لاكتساب الخبرات للكفاءات الوطنية المتميزة في حكومة أبوظبي مجموعة من البيئات متعددة الثقافات في مختلف قطاعات الاقتصاد بأبوظبي منها الاستشارات الاستراتيجية والتقنية والخدمات المالية والتعليم وريادة الأعمال والشؤون الدولية، لتعزيز مستويات تبادل المعرفة ونقل المهارات والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وتم اختيار المشاركين بناءً على أدائهم المتميز ومستوى مهاراتهم وقدراتهم، حيث تم تقييم المشاركين قبل قبولهم في البرنامج، وذلك بهدف تمكينهم من التطور والنمو في المستقبل.

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