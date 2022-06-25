مستشفى توام يحصل على اعتماد البورد الإماراتي

المصدر: العين - البيان

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حصل مستشفى توام بمدينة العين على شهادة الاعتماد المؤسسي، وذلك بعد استيفائه معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي لمدة 5 سنوات. وسلّم الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، شهادة الاعتماد المؤسسي لمستشفى توام.

إنجاز

وأشار الدكتور سلطان بن كرم، المدير التنفيذي في مستشفى توام، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحسين جودة التدريب للأطباء المقيمين والمحافظة على أعلى معايير التقييم، والتي تؤهل الأطباء للحصول على شهادة التخصص الطبي وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، مؤكداً في الوقت نفسه على أن هذا الإنجاز هو تتويج لجهود الفرق التعليمية والطبية في توفير أفضل مستويات التعليم والتدريب والتأهيل الطبي المتوافقة مع أعلى معايير الرعاية الصحية العالمية.

وحضر حفل التسليم الدكتورة دلال المنصوري، المدير الطبي في مستشفى توام، والدكتور خالد الدهماني، مدير الشؤون الطبية في مستشفى توام.

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