رئيس "الوطنية للطوارئ" يزور إيمان الصفاقسي في المستشفى

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، السيدة إيمان الصفاقسي في إحدى مستشفيات العاصمة أبوظبي .. واطمأن على حالتها الصحية إثر إصابتها خلال تقديمها العون للمصابين في حريق شب في إحدى البنايات السكنية مؤخراً في منطقة الخالدية بإمارة أبوظبي.

وأعرب النيادي عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية ..مشيداً بدورها وشجاعتها في مساعدة المصابين.

وقال معاليه إن تقديم العون ومساعدة الآخرين من القيم المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات بمختلف أطيافه من مواطنين ومقيمين والذي يتجلى في أفراده خلال مختلف المواقف.

وأشار معالي علي سعيد النيادي إلى أن ما قامت به إيمان الصفاقسي يعبر عن إنسانيتها وإدراكها للمسؤولية تجاه الآخرين كونها فرداً ضمن مجتمع يسوده التضامن والتآزر.

من جانبها أعربت إيمان الصفاقسي وأسرتها عن جزيل شكرهم لزيارة معاليه ومبادرته الطيبة ..مؤكدين أن ذلك ليس غريباً على شعب دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز