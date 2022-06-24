الثلاثاء المقبل اليوم الأخير لاستلام أوراق أبحاث مؤتمر عمليات الفضاء

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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يتبقى أمام الراغبين للمشاركة ضمن فعاليات النسخة الـ 17 من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 5 أيام فقط، للتقدم بأوراقهم البحثية المتخصصة، والتي سيتم مناقشتها خلال هذا الحدث العلمي العالمي المهم.

والذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع اللجنة الدولية للتبادل التقني لعمليات المهام الفضائية وأنظمة البيانات الأرضية، فيما يتم تنظيمه للمرة الأولى عربياً، حيث يعد بين أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في هذا القطاع وينطلق 6 مارس المقبل.

وسيتم الإعلان عن الأوراق البحثية المقبولة بتاريخ 31 أكتوبر المقبل، وستخضع الطلبات المقدمة للتقييم بناءً على ارتباطها بموضوع المؤتمر، فضلاً عن قياس مدة جدارتها الموضوعية، من حيث المحتوى والواقعية ومراعاة عناصر الابتكار، وقابلية التطبيق والاستفادة من بعثات الفضاء المستقبلية.

إسهامات

ويوفر المؤتمر الذي يأتي تحت شعار: «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض» لجميع الأطراف ذات الصلة بصناعة الفضاء.

وتحديداً ممن يرغبون في تقديم إسهاماتهم البحثية والمعرفية والابتكارات المتعلقة بالعمليات الفضائية، إرسال أفكارهم من أجل عرضها على مجتمع الفضاء العالمي، كونها فرصة مثالية لمناقشة الأفكار الجديدة وتحليلها وتقييمها إلى جانب الموضوعات المبتكرة من أجل دفع حدود الابتكار في مجال عمليات الفضاء إلى أعلى مستوى ممكن والارتقاء بإمكاناته.

تنوع

وتناقش فعاليات المؤتمر العديد من التخصصات والموضوعات البحثية، التي سيتم استعراضها مع الخبراء والمتخصصين العالميين، وتشمل: تصميم وإدارة المهمات الفضائية، وأفكاراً جديدة للمهمات، مجال الإطلاق والتحليق، هندسة الأنظمة الأرضية، إدارة البيانات، التخطيط وجدولة العمليات.

بالإضافة إلى التوجيه والملاحة والتحكم، هندسة الاتصالات والشبكات، مهمات الفضاء المأهولة وعملياتها، العمليات التجارية، الذكاء الاصطناعي وعمليات الفضاء.

جوانب

ويعتبر المؤتمر فرصة مهمة أمام الخبراء العاملين في مختلف جوانب عمليات الفضاء لطرح ومناقشة المفاهيم التقنية وآليات وإجراءات عمليات الفضاء المستقبلية والعمل على تعزيزها، والتوصل إلى الأفكار التي ستمكن الأطراف ذات الصلة لتطبيق أعلى معايير عمليات الفضاء مع وضع الكفاءة والابتكار والسلامة في مقدمة الاعتبارات وتلبية المتطلبات الضرورية التي تزداد تعقيداً لمهمات الفضاء.

منتدى بارز

ويأتي المؤتمر بمثابة المنتدى التقني الأبرز لمجتمع عمليات الفضاء لاسيما وأنه يجمع الرواد من الخبراء والعلماء والأكاديميين والمهنيين المتخصصين، إضافة إلى الطلاب من جميع أنحاء العالم بهدف مناقشة الابتكارات والتحديات والفرص المتصلة بمختلف جوانب عمليات الفضاء، بما في ذلك مهام الرحلات الفضائية المأهولة والروبوتية والمهمات القريبة من الأرض أو الموجهة نحو عمق الفضاء.

وصولاً إلى عمليات النقل في الفضاء بما يشمل الطائرات وصواريخ التجارب ومنصات الإطلاق وغيرها الكثير من الموضوعات المتخصصة في هذا القطاع.

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