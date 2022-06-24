إطلاق منصة الخدمات الإلكترونية الذكية في دائرة بلدية أم القيوين

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت دائرة بلدية أم القيوين، بالتعاون مع دائرة الحكومة الذكية بالإمارة، منصة الخدمات الذكية الموحدة التي تهدف إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بخدمات البلدية ووصول المستفيدين منها إليها بيسر وسهولة.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار استراتيجية الدائرة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات للجمهور والمتعاملين معها وتمكنهم من الوصول إلى خدمات القطاع الهندسي وقطاع حماية البيئة والسلامة العامة وقطاع النقليات والخدمات العامة بكل يسر وسهولة.

تطبيق

وأوضحت دائرة بلدية أم القيوين أنه بإمكان المتعاملين معها إجراء المعاملات الخاصة بالقطاعات المختلفة في الدائرة من خلال نظام واحد، ويكون عن طريق دخول موحد باستخدام الهوية الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني (www.portal.uaq.ae) أو من خلال التطبيق الذكي (smartuaq).

وتم تجربة نجاح المنصة من خلال قيام القطاع الهندسي ممثلاً بإدارة الشؤون الهندسية بإصدار أول رخصة بناء إلكترونية، وحرصت إدارة الشؤون الهندسية في البلدية على تعريف كافة الاستشاريين في الإدارة على النظام الجديد والأخذ في الاعتبار أهم الملاحظات الخاصة، والتي تساهم بدورها في تطوير آلية استخراج رخصة البناء وشهادات الإنجاز بكل يسر للمتعاملين.

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