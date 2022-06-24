محاكم دبي تنظم معرض الصيف للسياحة والسفر الثاني عشر

المصدر: دبي-البيان

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افتتح حمد ثاني مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بمحاكم دبي، وبحضور خالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات.

وهشام يوسف المدير التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والسفر «معرض السفر» الثاني عشر، للاطلاع على العروض الخاصة بالعاملين في محاكم دبي للسياحة الداخلية والخارجية في فصل الصيف، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي على إسعاد مواردها البشرية من خلال التعاون والشراكة مع المؤسسات الخاصة والحكومية.

حيث أوضح خالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات أنه تم خلال المعرض التعريف بآخر العروض والمستجدات في مجال السياحة والسفر وتقديم العروض الخاصة بفصل الصيف والتي تعتبر فترة الذروة للسفر والسياحة والاستجمام.

مؤكداً على أهمية توفير خدمات متميزة لموظفي الدائرة من خلال التعاون مع الشركات العالمية المختصة بمجال صناعة السياحة والسفر، لتقديم أفضل العروض السياحية والفندقية، حيث تسعى الشركات المشاركة إلى تقديم أفضل الخدمات من خلال تقديم خصومات حصرية لمحاكم دبي وعرض العديد من الخدمات مثل، تذاكر الدخول إلى بعض المرافق السياحية في الإمارات وعدد من العروض الأخرى.

موضحاً المعصم فقد شارك في المعرض 24 شركة سياحية وترفيهية وفنادق داخل وخارج الدولة وشركات طيران بالتعاون مع شركة نيرفانا للسياحة والسفر، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات السياحية والفندقية، .

حيث يتيح المعرض لشريحة كبيرة من الموظفين المهتمين بالسفر والسياحة إمكانية الحصول على كل جديد في هذا المجال وبأسعار حصرية ومقبولة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة لهم.

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