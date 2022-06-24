‎اللجنة المشتركة بين الإمارات ورومانيا تبحث تعزيز التعاون

المصدر: وام

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استضافت دولة الإمارات الدورة الثانية من أعمال اللجنة الإماراتية الرومانية المشتركة، والتي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

ترأس اللجنة من جانب دولة الإمارات معالي أحمد الصايغ وزير دولة، في حين ترأس جانب جمهورية رومانيا معالي بوجدان أوريسكو وزير الخارجية.

وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين يمثلون مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة من دولة الإمارات، فيما شارك وفد رفيع المستوى من الحكومة الرومانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وناقشا فرص التعاون في مجالات عدة أهمها : الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والطاقة والتكنولوجيا والعلوم والتعليم والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والطيران والفضاء.

وأشاد معالي الصايغ بدور اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون بين الدولتين في القطاعين العام والخاص، كما شجع المشاركين على مواصلة الاستفادة من هذه اللجنة التي تعد منصة لدعم التعاون بين الدولتين.

من جانبه عبر معالي أوريسكو عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط دولة الإمارات برومانيا، مشيرا إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها.

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