الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً شرقاً وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:57 والثاني عند الساعة 06:07 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والثاني عند الساعة 18:47 والجزر الأول عند الساعة 13:32 والثاني عند الساعة 02:01 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 80 25

دبي 39 30 80 30

الشارقة 39 29 80 30

عجمان 38 29 85 35

أم القيوين 39 29 75 35

رأس الخيمة 41 30 70 30

الفجيرة 35 30 85 60

العين 44 31 60 20

ليوا 46 32 80 15

الرويس 44 31 90 25

السلع 45 30 90 15

دلما 37 29 90 40

طنب الكبرى 40 31 85 45

طنب الصغرى 40 31 85 45

أبو موسى 39 31 85 45

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