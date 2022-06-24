بلدية أم القيوين فلج المعلا تكثف الجهود للحد من مخاطر الحيوانات السائبة

المصدر: أم القيوين – البيان

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كثفت دائرة بلدية أم القيوين فلج المعلا من جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة المنتشرة على الطرقات الداخلية والخارجية، وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها تلك الحيوانات، وذلك ضمن حملة رقابية بمنطقة فلج المعلا، والقيام بحملات توعية لكشف المخاطر الناجمة عن وجود الحيوانات السائبة على الطرق وفي المناطق السكنية المأهولة بالسكان ، كما حددت غرامة على أصحاب الضأن والأغنام 100 درهم عن كل يوم يتم التحفظ به داخل الزريبة المخصصة لذلك و200 درهم للأبقار والجمال عن كل يوم.



قانون



وقالت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا إن هناك قانوناً تم اصداره بشأن الحيوانات السائبة ومراقبة وترخيص وامتلاك القطط والكلاب وكيفية التخلص منها اشتمل على 8 مواد ، منها على جميع أصحاب المواشي والأغنام والجمال حفظ حيواناتهم داخل الزرائب المخططة لها وعدم تركها سائبة دون راع ولا يجوز نقلها إلا بواسطة نقل خاصة لذلك وتكون بعيدة عن المناطق السكنية وفي الأماكن التي تحددها السلطة المختصة.

وأكدت مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا أن الدائرة ستقوم وبشكل مستمر بحملة توعية لسكان المدينة، يتم التركيز من خلالها على مخاطر وجود الحيوانات السائبة على الطرقات وداخل المدن السكنية ، موضحة أن منطقة فلج المعلا تعاني من ارتفاع نسب الحيوانات السائبة وبشكل خاص الإبل، على الطرقات العامة والسريعة وهو ما يسبب العديد من الآثار السلبية ومنها الحوادث الخطيرة الناجمة عن اندفاع هذه الحيوانات إلى الطرق ومفاجأة السائقين، وكذلك إرباك حالة المرور في الكثير من الطرق بسبب اندفاع الحيوانات واعتراضها حركة السيارات في الشوارع، فضلاً عن تشويه المنظر العام والمناطق السكنية بسبب اندفاع الحيوانات نحو المناطق المأهولة، وما تسببه من ذعر لقاطنيها .

حجز

وحذرت شافي من أن البلدية ستحجز الحيوانات السائبة على الطرق العامة، وتفرض غرامة على مالكيها تطبيقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2011 والذي ينص في المادة الخامسة في القانون حددت الغرامات عن الحيوانات السائبة التي سيدفعها صاحب الحيوانات السائبة على النحو التالي الضأن والأغنام 100 درهم عن كل يوم يتم التحفظ به داخل الزريبة المخصصة لذلك و200 درهم للأبقار والجمال عن كل يوم.

تعاون

وقالت إن بعض من مستخدمي الطريق يبدون تعاوناً كبيراً وملحوظاً من خلال الإبلاغ عن وجود حيوانات سائبة عن طريق هاتف الرقابة العامة وعلى إثرها يقوم المختصون بالبلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة كما دعت مدير بلدية أم القيوين فرع فلج المعلا الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها وتنظيم حملات لحث المواطنين مالكي الحيوانات على إنشاء حظائر خاصة لها تكون بعيدة عن الأماكن العامة والطرقات وإجبارهم على ضرورة أن ترعى في أماكن الرعي المخصصة البعيدة عن الأماكن العامة، مطالبة بتعاون الجميع مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة وحياة أفراد المجتمع.

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