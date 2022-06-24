"مرصد الشارقة" بأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء يرصد شعيرة مغناطيسية

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكن فريق مرصد الشارقة البصري بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة من رصد شُعيرة مغناطيسية بحجم كبير ونادر، ظهرت على سطح الشمس في الحادي والعشرين من يونيو 2022، وذلك بواسطة استخدام التلسكوب الكاسر ذي القطر 105 ملم، والمخصص لرصد الشمس والمزود بفلتر هيدروجين ألفا، حيث يمكن أن يؤدي انفجار الشعيرة المغناطيسية على سطح الشمس إلى انبعاث كتلي اكليلي، وهي عبارة عن سحابة من الغاز المتأين، تنطلق من الشمس نحو الفضاء، وإذا اتجهت نحو الأرض فإنها ستعمل على ظهور أضواء الشفق القطبي عند وصولها .

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