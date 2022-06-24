قائد القوات البرية يشهد تخريج دورة التفتيش التأهيلية الأولى

المصدر: وام

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شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية اليوم تخريج عدد من منتسبي القوات البرية من دورة التفتيش التأهيلية رقم /1/ .

ويأتي تنظيم الدورة، في قيادة القوات البرية وفق استراتيجية التدريب والتأهيل في الإدارة التنفيذية للمفتش العام، ودورها الرائد في رفع كفاءة وزارة الدفاع ووحدات القوات المسلحة ومنتسبيها، عبر عقد دورات متخصصة في التفتيش، وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف تأهيل مفتشين في وحداتهم، متسلّحين بأرقى المهارات والأساليب لتنفيذ التفتيشات العامة والمتخصصة، يخدمون منظومة سياسة ضمان الأداء في وزارة الدفاع.

وأكد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية على أهمية التدريب واستمراريته في ظل التعاون المشترك مشيدا بدور الإدارة التنفيذية للمفتش العام في ترسيخ الوعي بمفهوم ضمان الأداء وتفعيل مستويات ضمان الأداء في القيادات الرئيسية.

وهنّأ الخريجين باجتيازهم الدورة بنجاح، وأعرب عن أمله بأن يضيف ما تدربوا عليه إلى رصيد تحصيلهم المعرفي وتنمية قدراتهم، ليؤدوا مهامهم بصورة أكثر احترافية.

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