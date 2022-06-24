«أعز الناس» وثائقي يحكي بعض أمجاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

المصدر: البيان

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«هنا.. لا شيء هنا.. أرض وسماء ورمال.. ترى كيف تنبت هنا الآمال» بهذه الكلمات بدأ الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي فيلمه الوثائقي الذي يحكي قصة ورؤية فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كاشفاً جانباً من حياة القائد "الإنسان" وحنوه وعطفه وطيبته، وكيف يحلم هذا القائد الرائع بأشياء عظيمة ويحولها إلى حقيقة.

جاء ذلك، في البرنامج الوثائقي المتميز الذي حصد جائزة أفضل عمل وثائقي رياضي لعام 2022 ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشر لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.

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