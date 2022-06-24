محمد بن زايد: توقيع الإمارات "إعلان كيغالي" يأتي في إطار مساهمتها المتواصلة لمكافحة هذه الأمراض

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن توقيع دولة الإمارات "إعلان كيغالي" بشأن الأمراض المدارية المهملة، يأتي في إطار مساهماتها المتواصلة لمكافحة هذه الأمراض، والتعاون مع الشركاء في تبني أحدث الابتكارات والاستراتيجيات لتسريع الخطوات نحو القضاء عليها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "توقيع دولة الإمارات "إعلان كيغالي" بشأن الأمراض المدارية المهملة يأتي في إطار مساهماتنا المتواصلة لمكافحة هذه الأمراض والتعاون مع شركائنا في تبني أحدث الابتكارات والإستراتيجيات لتسريع الخطوات نحو القضاء عليها".

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