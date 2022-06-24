أنور قرقاش: الإمارات تدعم الصومال عبر ثنائية الاستقرار والتنمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعم الشعب الصومالي عبر ثنائية الاستقرار والتنمية ينبع من حرص الإمارات التاريخي تجاه مساندة الأشقاء الصوماليين.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة دعم الشعب الصومالي عبر ثنائية الاستقرار والتنمية ينبع من حرص الإمارات التاريخي تجاه مساندة الأشقاء الصوماليين وينطلق من مصداقية الدولة في علاقاتها والتزاماتها الدولية والإنسانية وهذا ما كان محل إشادة وتقدير من فخامة حسن شيخ محمود».

وأضاف معاليه: «قيادة الإمارات دائمة الحرص على المصداقية كرصيد وإرث يسجل للدولة، فالوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في أحلك الظروف وبناء مستقبل مشترك ومشرق أولوية لنا، واللقاء الإيجابي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الصومالي يقع ضمن شبكة ضخمة من العلاقات التي يحرص عليها صاحب السمو رئيس الدولة».

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