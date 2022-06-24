سفير جورجيا: نتطلّع لتعزيز علاقاتنا الثنائية مع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد باتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وقال باتا كالاندادزه في تصريحات له بهذه المناسبة: «بصفتي سفيراً لجورجيا يسعدني أن أحتفل بيوم استقلال بلادي للمرة الثالثة على التوالي هنا في الإمارات العربية المتحدة، فهي صديق حقيقي لجورجيا».

وأضاف أن عام 2022 عام خاص في العلاقات بين جورجيا والإمارات العربية المتحدة، فقبل 30 عاماً، أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية، ومنذ ذلك الحين يتطور تعاوننا في مختلف القطاعات بشكل مطرد.وأكد متانة العلاقات الثنائية في جميع جوانبها، منوهاً بالعلاقات الاقتصادية في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري إلى نحو 170 مليون دولار، مشيراً إلى أن هناك 40 رحلة أسبوعية تربط أبوظبي ودبي والشارقة مع تبليسي وباتومي.

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