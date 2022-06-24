شراكة بين «بوليتكنك أبوظبي» و«إيميرسون» لاستقطاب المواطنين في المجالات الحيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرم بوليتكنك أبوظبي، التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية شراكة هندسية وتكنولوجية مع شركة إيميرسون أوتوميشن سوليوشنز، لاستقطاب المواطنين في المجالات الحيوية، ودعم فرص التدريب والتوظيف في الشركة لخريجي بوليتكنك أبوظبي، حيث شهد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مراسم توقيع الاتفاقية بين الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، وفيديا رامناث، رئيس «إيميرسون» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور: إن الاتفاقية تقدم نخبة من الفرص التدريبية لطلبة البوليتكنك من خلال برامج التدريب التي تنتهي بالتوظيف في «إيميرسون» لخريجي البوليتكنك، بما يشجع ويزيد من الفرص الحقيقية لدراسة تخصصات هندسية وتكنولوجية حيوية، ومن ثم منح الشباب الفرص للالتحاق ببوليتكنك أبوظبي، والتدريب والعمل في مختلف المواقع التابعة لـ«إيميرسون»، وهو الأمر الذي يسهم في صناعة الكوادر الوطنية المتخصصة، ويحقق استراتيجية «أبوظبي التقني»، وينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية بالدولة.

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