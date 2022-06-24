أبوظبي تستضيف ورشة لمنظمة الصحة العالمية حول «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مركز أبوظبي للصحة العامة، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة المخصص للحفاظ على صحة سكان أبوظبي ورفاهيتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، من خلال تعزيز الوعي بالرعاية الصحية العامة والوقائية، ورشة عمل استمرت لأسبوعين، بهدف تدريب الموظفين من المراكز الوطنية، لمكافحة الإنفلونزا في المنطقة، على تسلسلات وتحليلات فيروس «سارس كوف 2» المسبب لمرض «كوفيد 19».

وانعقدت الفعالية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ووزارة الصحة، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وخلال ورشة العمل، قدم الدكتور فرانسيس سيلفاراج، كبير الباحثين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب الدكتور أنطوان أبو فياض، والدكتور رابح الشيشيني من منظمة الصحة العالمية، التدريب للحاضرين على البروتوكول المعتمد، لفهم تسلسلات فيروس «سارس كوف 2»، وتحديد نسب الفيروس، والطفرات الناشئة والسلالات الجديدة.

وتعمل دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، مع مختبر المراقبة التابع لمدينة الشيخ خليفة الطبية، على مشروع مراقبة الجينوم منذ بداية عام 2021. وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، حيث يجري العمل على فهم تسلسل العينات من بلدان المنطقة، التي تفتقر إلى القدرات المعملية اللازمة، إلى جانب مراقبة سلالات «سارس كوف 2»، المنتشرة داخل الدولة.

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