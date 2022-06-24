«قضاء أبوظبي» تستقبل وفداً من القضاء العسكري بوزارة الدفاع

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري بوزارة الدفاع، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف في مجال التدريب القانوني بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.

وكان أحمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، قد استقبل الوفد الذي ترأسه أحمد سعيد سالم الدرمكي، رئيس محكمة الجنح العسكرية، وناقشا أطر تقوية أواصر الشراكة الفاعلة لتحقيق التطلعات الريادية في المجال القضائي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتبادل الخبرات مع مختلف الجهات القضائية.

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