الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام القادمة على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية الغربية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة – احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط الى خفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية صباحاً – حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً شرقاً قد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على المناطق الساحلية الشمالية صباحاً – حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً شرقاً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول إلى شرقية آخر الليل على الساحل الشرقي خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً شمالاً – حار نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة- احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً – تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل غرباً.

الرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية شمالاً وشرقاً معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على السواحل صباحاً – حار نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة - فرصة تكون سحب ركامية قد تكون ممطرة شرقاً.

الرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية شمالاً وشرقاً خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

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