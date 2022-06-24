«لسلامتك التزم بمسافة الأمان» حملة توعوية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات فعاليات الحملة المرورية الفرعية الثالثة لعام 2022 تحت شعار (لسلامتك التزم بمسافة الأمان) وتستمر لنهاية يونيو الجاري، وذلك ضمن إطار الحملات الفرعية المحلية والخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات بالقيادة والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية شرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تهدف الحملة إلى توعية قائدي المركبات بأهمية الالتزام والحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

وأشار العقيـد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن مسافة الأمان بين المركبات تشكل عنصراً من أهم عناصر إجراءات السلامة على الطريق لتجنب وقوع الحوادث المفاجئة. ودعا الأخوة السائقين إلى الالتزام بالأنظمة المرورية لتجنب وقوع الحوادث ونوه أن مخالفة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات غرامتها (400) درهم و (4) نقاط مرورية تضاف إلى سجل قائد المركبة. وأكدت الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي مدير فرع التوعية والإعلام المروري أهمية حرص السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لقيادة آمنة على الطريق.

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