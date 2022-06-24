«نداء» تزور معرض «الاتصالات في الأزمات» بفيينا

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة، والمعتمد لدى حكومة دبي، المعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ (Critical Communication World 2022)، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال اتصالات الأمن والسلامة العامة والطوارئ، ويقام المعرض في مدينة فيينا في الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الجاري، ويسلط الضوء على مدى تأثير الابتكارات الجديدة في مجال الاتصالات الحرجة.

ويمثل الوفد الزائر لهذا الحدث برئاسة منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»، ويوسف آل علي، مدير إدارة الشؤون الفنية والتقنية.

وقال منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: «يزوّدنا المعرض بفرصة متميزة للتفاعل مع الزوار الدوليين واكتشاف أحدث أجهزة وتطبيقات وحلول التواصل المخصصة للمهمات الحرجة، ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز دور نداء الرائد في توظيف التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات لتطوير المدن الذكية في الإمارات.

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