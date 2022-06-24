عبدالله بن زايد: شراكة استراتيجية متميزة بين الإمارات وكوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية متميزة أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة، مشيراً إلى الحرص على تعميق آفاق التعاون المشترك الإماراتي - الكوري في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية الجديد، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وهنأ سموه خلال الاتصال الهاتفي وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله الجديد.

وإلى ذلك استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بوغدان أوريسكو وزير خارجية جمهورية رومانيا. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بوغدان أوريسكو، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورومانيا وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور على الصعد كافة.

ومن جانبه قدم بوغدان أوريسكو خلال اللقاء تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وعبر عن تطلع بلاده إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

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