«محاكم دبي» تُطلع الأمين العام للمجلس القضائي على أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، وأعضاء مكتبه، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة بمحاكم دبي في المجالين الاستراتيجي والتقني، بحضور كل من محمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، وعبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات.

واستعرض محمد عبدالرحمن خلال الاجتماع بعض البرامج التي تسهم في بناء وتطوير خطط الاستراتيجية وأنظمة متابعتها ومراجعتها وتقييمها، ومن ضمنها نظام الراصد لإدارة الأداء، وإعداد ورفع تقارير نتائج الأداء للجهات حسب الاختصاص، كما أوضح جهود محاكم دبي التي كانت من أوائل الجهات التي حازت آيزو استمرارية الأعمال، وهي منظومة عمل لضمان استمرارية الأعمال، وكان لها أثر في كفاءة الأداء وقت جائحة كورونا.

كما أشار عبدالرحيم المضرب إلى بعض أعمال إدارة تقنية المعلومات، ونبذة عن فريق العمل، إلى جانب تقديم نبذة عن مشروع توحيد المواقع الحكومية التي أطلقته دبي الرقمية، بهدف الاطلاع على الأفضل الممارسات لتوحيد الهوية المؤسسية الحكومية.

أعمال

واستعرضت علياء الماجد، رئيس قسم الجودة، أهم أعمال قسم الجودة، ومنها نظام الاقتراحات والشكاوى الموحد على مستوى حكومة دبي وخرائط التدفق ودليل الخدمات الرئيسية ومنهجية استطلاع الرأي ودليل تحسين الخدمات.

وبدورها أشارت فاطمة النقبي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، إلى أهم أعمال قسم التخطيط الاستراتيجي، ومن ضمنها آلية التخطيط والمتابعة وتحديث الخطة الاستراتيجية وتحديث المؤشرات والنتائج والبرامج والأعمال. كما تطرقت نوال عبدالله، رئيس قسم التميز، إلى ما حققته محاكم دبي من نجاحات مبهرة في مجالات عدة خوّلتها للحصول على جوائز عدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز