تعاون بين شرطة أبوظبي والهيئة الاتحادية للجنسية والهوية والجمارك وأمن المنافذ

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحثت شرطة أبوظبي والهيئة الاتحادية للجنسية والهوية والجمارك وأمن المنافذ التنسيق والتعاون المشترك بين مركز العمليات في الهيئة ومركز القيادة والتحكم في الشرطة.

وكان وفد مركز عمليات الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية والجمارك وأمن المنافذ اطلع على الخدمات والممارسات المتطورة في مركز القيادة والتحكم وآلية عمل غرف العمليات في شرطة أبوظبي. ورحب العميد ناصر سعيد المسكري مدير إدارة العمليات بالوفد الزائر برئاسة علي فاضل النيادي مدير مركز العمليات في الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية والجمارك وأمن المنافذ.

وقدم شرحاً للوفد حول خدمات مركز القيادة والتحكم للجمهور على مدار الساعة باتباع أفضل الممارسات المطبقة عالمياً كما تم استعراض آليات ووسائل التواصل بالإضافة للمعلومات والبيانات التي تخدم الجهتين.

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