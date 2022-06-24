ضاحي خلفان والقنصل الياباني يبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمكتبه صباح أمس، نوبورو سيكيجوتشي، القنصل العام لليابان في دبي والمناطق الشمالية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمواضيع المتعلقة بالجالية اليابانية في دبي.

وعبّر القنصل الياباني عن سعادة وارتياح أبناء الجالية اليابانية المقيمة على أرض الإمارة، وشعورهم بالأمن والأمان من كافة الإجراءات التي توفرها السلطات الأمنية على مدار الساعة، مما يفتح المجال لتوفير المناخ المناسب للعيش بسلام وطمأنينة لأبناء الجالية اليابانية وغيرها من الجاليات.

وفي ختام اللقاء أهدى معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، القنصل الياباني درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة، وتلقى معاليه هدية تذكارية من الضيف.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

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