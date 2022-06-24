قائد عام شرطة عجمان يستضيف الموظفين في «ساعة مع القائد»

المصدر: عجمان - البيان

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استضاف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ضمن مبادرة «ساعة مع القائد»، مجموعة من موظفي القيادة العامة لشرطة عجمان، لتعزيز التواصل الفعال وتقريب المسافة بين القائد وموظفيه وإسعادهم.

والتقى القائد العام بعدد 36 موظفاً من مختلف إدارات ومراكز الشرطة في قاعة التميز بمركز التدريب، وتحدث من دون حواجز كأخ وزميل عمل عن الدور الهام للإيجابية والابتكار في النجاح والتميز والإنجازات التي أسهمت بالارتقاء بشرطة عجمان ووصولها إلى مصاف الدول العالمية في مؤشرات الإنجاز، وأشاد بجهودهم المتواصلة في دعم تميز شرطة عجمان وريادتها، مما ساهم في الحصول على الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

ثم أعطى المجال للموظفين للتحدث واستمع لمقترحاتهم وناقش معهم سبل تحقيقها، وأمر فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وفي ختام اللقاء قدم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي شهادات الشكر الجزيل للموظفين على تفاعلهم ومقترحاتهم المميزة وعلى مشاركتهم في مبادرة ساعة مع القائد.

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