شرطة أبوظبي تحدد 12 طوق نجاة لحماية الأطفال من الغرق

المصدر: أبوظبي - البيان

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حذرت شرطة أبوظبي ضمن حملة «صيف بأمان» الأسر من خطورة ترك الأطفال دون رقابة في المسابح، مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنباً لوقوع حوادث الغرق. وأوضحت أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الانشغال عنهم. وأشارت إلى أن هناك 12 طوق نجاة لحماية الأطفال من الغرق في المسابح المنزلية من أهمها عدم استخدام الأطفال أحواض السباحة بمفردهم وضع سياج آمن حول الأحواض والإلمام بالسباحة وأن تكون الأرضية المحيطة بحوض السباحة مانعة للانزلاق وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة وعدم انشغال أولياء الأمور بالهواتف أثناء ممارسة أبنائهم السباحة وتعلّم أولياء الأمور مبادئ الإسعافات الأولية وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في حال عدم استخدامها وعدم ترك الأطفال ممن هم دون 3 سنوات بدخول المسابح وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها وعدم تجاهل تعليمات السلامة.

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