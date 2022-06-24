لجنة في «الوطني» تواصل مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس بمقر الأمانة للمجلس بدبي، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة محمد الملا، ومريم ماجد بن ثنية، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، فيما حضره ممثلو هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة دبي العطاء، ومركز الشارقة للتطوع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة الإمارات، ومؤسسة وطني الإمارات، وأندية الجاليات العربية، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي.

وقالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري: «تبنت اللجنة هذا الموضوع لأهميته لمجتمع الإمارات، التي تبوأت مكان الصدارة عالمياً في مجالات العمل التطوعي، وهذه من المبادئ التي تبنتها الدولة منذ تأسيسها وعملت على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني ومأسسة وتكريس المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف أفراد وقطاعات المجتمع».

وأضافت: إن اللجنة اجتمعت مع الجهات المعنية في العمل التطوعي للاطلاع على مقترحاتها، التي سيتم تضمينها في تقرير اللجنة، الذي سيتم مناقشته في المجلس، مؤكدة أن العمل التطوعي بأبعاده الإنسانية والاجتماعية أصبح في دولة الإمارات سلوكاً حضارياً يعزز قيم التكافل والتعاضد والتآزر.

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