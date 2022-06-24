53 % إنجازاً في مشروع 9 مساكن بمنطقة عود المطينة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قال المهندس عبدالله الشحي مدير إدارة المشاريع الهندسية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، إن مشروع إنشاء وصيانة عدد 9 مساكن بمنطقة عود المطينة، بلغت نسبة الإنجاز الفعلية حتى الآن 53%، لافتاً إلى أنه من المقرر تسليم والانتهاء من المشروع الذي يحمل تصميمه الطراز المحلي في أكتوبر 2022، وأن نموذجه يتكون من 3 غرف نوم، فيما مساحة المسكن تبلغ 2200 قدم مربع.

إجراءات سهلة

وأكد حرص المؤسسة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، فيما يأتي ذلك لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين في إمارة دبي، وسرعة توفير المسكن الملائم للأسر المواطنة وذلك من خلال خطة المؤسسة في تخفيض سنوات الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات 2022 وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جودة حياة المواطنين.

وتعزز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان معايير الاستدامة في مختلف مشروعاتها السكنية، من خلال استخدام الأنظمة الخضراء وأنظمة توفير الطاقة، مثل مشروع «المسكن الأخضر»، حيث يتم تطبيق نظام «جرين مت» في زراعة المسطحات الخضراء على سطح المسكن المؤلف من عدة طبقات بسماكة وسطية 25 سنتيمتراً، فيما يشكل ذلك حماية إضافية وعزلاً حرارياً للمسكن من أشعة الشمس، وبالتالي التقليل من الطاقة اللازمة لتبريده، فضلاً عن زراعة جزء من الواجهة الأمامية للمسكن مما يضفي لمسة جمالية على المسكن.

مسكن أخضر

وتعالج المؤسسة المياه المستهلكة لتحويلها إلى مياه صالحة للري من خلال بناء خزان خرساني لمعالجتها تحت الأرض في الحديقة الخلفية للمسكن، وهو مجهز بكافة التجهيزات والتوصيلات الإلكتروميكانيكية اللازمة، حيث يتم توفير نسبة 30 ـ 40 % من المياه من خلال معالجتها، كما استخدمت المؤسسة في مشروع المسكن الأخضر، المصابيح الكهربائية الداخلية والخارجية من نوع LED الموفر للطاقة، فضلاً عن تركيب سخان شمسي مركزي على السطح لتسخين المياه، وتركيب نظام تنقية مياه الشرب داخل المسكن، وإزالة أية ملوثات أو شوائب حتى تصبح هذه المياه صالحة للشرب، عن طريق جهاز خاص يتم تركيبه بعد عداد المياه كما يمكن تركيب جهاز تنقية المياه بعد خزان المياه الأرضي الخاص بالمسكن.

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