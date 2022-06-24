فتح باب التسجيل في «أجيال السياحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فتح باب التسجيل في برنامجها الصيفي السنوي «أجيال السياحة»، الذي يهدف إلى تحفيز الطالبات والطلبة الإماراتيين وتشجيعهم على استكشاف الفرص المهنية الواعدة في قطاع السياحة والضيافة في الإمارة من خلال برنامج حافل بورش العمل والمحاضرات والرحلات الميدانية على مدار أسبوعين في الفترة من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2022، بما في ذلك تدريب عملي لمدة 5 أيام في إحدى المنشآت الفندقية المرموقة في أبوظبي.

ويمنح البرنامج 50 مشاركاً فرصة تطوير وصقل مهاراتهم المهنية والشخصية في مجالات العمل الجماعي والقيادة، إلى جانب تسليط الضوء على أنشطة وعمليات ومكونات قطاع السياحة والضيافة، والمعالم والتجارب الترفيهية والثقافية الاستثنائية في الإمارة، وتحفيزهم لاستثمار فرص العمل في هذا القطاع لتحقيق طموحاتهم والإسهام في ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز