بدء تركيب لوحات ترقيم المباني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة إطلاق أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة، ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني.

يأتي ذلك بالشراكة مع هيئة الموارد العامة، التي تتولى من خلال مصنع الأرقام مسؤولية طباعة وإنتاج اللوحات، وتعتبر أحد أوجه الشراكة الناجحة بين الدائرة والهيئة، بما يعزز التعاون ويخدم تطور الإمارة ويدفعها نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وتبدأ عملية تركيب لوحات ترقيم المباني خلال شهر يونيو الجاري بدءاً من القطاع رقم 4، والذي يشمل مناطق مدينة خليفة بن زايد، ومدينة صقر بن محمد والظيت والخران والعرقوب والفلية وعوافي والقرم وخزام والقصيدات والندية، على أن يتم تركيب لوحات باقي مناطق الإمارة حسب الجدول الزمني المخطط. وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن النظام الجديد نظام مبسط وسهل الاستخدام من قبل الجمهور والزوار والسياح، ويطبق أفضل الممارسات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز