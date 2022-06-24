2.5 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» بالفجيرة في 5 أشهر

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشفت جواهر الظنحاني مدير فرع جمعية بيت الخير في الفجيرة، عن إنفاق نحو 2.5 مليون درهم منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، من خلال البرامج والمشاريع الإنسانية التي تنفذها الجمعية.

وأوضحت الظنحاني لـ «البيان»، أن الجزء الأكبر من الإنفاق، ذهب إلى المساعدات الطارئة التي بلغت 1.2 مليون درهم، حيث تحرص الجمعية على تحسين أوضاع الحالات المحتاجة، التي تمر بظروف قاهرة، لا تحتمل التأجيل، وذلك وفق برامج تستهدف الجمعية من خلالها تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية، يلي ذلك، دعم أسر الأيتام بقيمة 789 ألف درهم، بالإضافة إلى الإنفاق على الدعم النقدي الشهري للأسر، والذي بلغت قيمته 530 ألف درهم.

وأشارت الظنحاني إلى النشاط الخيري للفرع، الذي يقع في منطقة دبا الفجيرة، ويخدم نحو 215 حالة شهرية، إلى جانب الكثير من الحالات الطارئة، حيث تطور الفرع على مر السنين، ليصبح اليوم يضم أكثر من قسم، لافتة إلى وجود قسم البحث الاجتماعي، وقسم التمويل، وقسم الخدمات والمخازن.

وقالت: نحن جميعاً نعمل ضمن منظومة متكاملة من العمل الخيري المتميز، الذي يسعى دائماً إلى تطوير وتحديث العمل الخيري، وفق أرقى الممارسات، وبما يصب في النهاية في مصلحة المحتاجين وإسعادهم.

وأضافت الظنحاني: «أود أن أنوّه بعلاقات التعاون الطيبة التي تربط فرع الجمعية في الفجيرة، بمؤسسات المجتمع المحلي في الإمارة، ما كان له أبرز الأثر بتنفيذ المشاريع الإنسانية بسهولة ويسر، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية، والجهات المعنية بالإمارة، ولا ننسى دور أصحاب الأيادي البيضاء الذين أكرموا «بيت الخير» بعطائهم السخي». وذكرت أن إنفاق الفرع بلغ 7.6 ملايين درهم خلال عام 2021، منها 2.9 ملايين درهم على الدعم النقدي الشهري للأسر، بالإضافة إلى 3 ملايين درهم، قدّمت كمساعدات للحالات الطارئة، كما تم دعم أسر الأيتام، بقيمة 1.6 مليون درهم.

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