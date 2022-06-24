تعاون بين «أوقاف دبي» و«نور دبي» لعلاج مرضى العيون

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، ومؤسسة نور دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة في التنسيق بشأن دعم الحالات الإنسانية الخاصة بمكافحة العمى وجميع أشكال الإعاقات البصرية. وقع المذكرة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين في مقر مؤسسة الأوقاف بدبي.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التنسيق والتعاون بين «الأوقاف» و«نور دبي» لدعم وعلاج الحالات المصابة بأمراض العيون بكافة أنواعها للمرضى المسجلين لدى «نور دبي» من خلال تفعيل المصارف الوقفية، كما تدعم المذكرة البرامج والمبادرات التي تطلقها مؤسسة نور دبي لعلاج مرضى العيون وحالات الإعاقة البصرية داخل الدولة وخارجها. ووجهت مؤسسة الأوقاف بتخصيص 300 ألف درهم بشكل عاجل لعلاج عدد من حالات مرضى العيون المتعسرين.

شراكات

وأكد علي المطوع أهمية بناء شراكات تسهم في تحسين جودة حياة الناس وتدعم الأعمال الخيرية والإنسانية في المجتمعات، وذكر أن التعاون مع مؤسسة نور دبي يأتي في إطار حرص أوقاف دبي على إيجاد الفرص المناسبة لدعم قطاع الصحة وإحداث تغييرات ملموسة على الجانب الصحي للأفراد. وقال المطوع: إن المذكرة ستسهم في توفير الرعاية لمرضى العيون ومعالجة حالات العمى وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتمنح الأمل لشريحة جديدة من المرضى المحتاجين، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود لرفع المعاناة عن مرضى البصر ومساندتهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وبصحة تامة.

دعم

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، أهمية الدعم الذي تتلقاه مؤسسة نور دبي وضرورته لتعزيز إمكانات المؤسسة وجهودها وحرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى داخل الدولة وخارجها.

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