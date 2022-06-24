14 فريقاً تتنافس في تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أسباير، ذراع تطوير الأعمال وإدارة البرامج التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، والجهة المنظمة لتحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، عن أسماء الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي المسابقة من حول العالم.

وسيتنافس الآن المتأهلون الـ 14 الذين أعلنت عنهم أسباير، في مرحلة المحاكاة حيث سيتأهل منها ما يصل إلى 5 فرق نهائية إلى مرحلة العرض، وستقام النهائيات في أبوظبي أكتوبر 2023، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للجوائز 3 ملايين دولار.

مساهمة

وتهدف المسابقة إلى المساهمة في حل التحديات العالمية المتمحورة حول القرصنة، والتهريب، والصيد غير القانوني للأسماك. وكانت لجنة التحكيم لتحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية قد قيمت التقارير التعريفية التي قدمتها الفرق المشاركة من مختلف أنحاء العالم، وقامت بانتقاء 14 فريقاً ضمن القائمة المختارة، وضمت لجنة التحكيم نخبة من العلماء الذين يمثلون تخصصات مختلفة في مجال الروبوتات.

إنجاز

وقال الدكتور راي أو. جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي وأسباير: بعد اختيار الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي هذا التحدي البارز، فقد وصلنا إلى مرحلة هامة وحساسة من المسابقة. لقد سعدنا جداً بجودة التقارير التعريفية التي جاءتنا من أنحاء العالم، وواجه أعضاء لجنة التحكيم مهمة صعبة في اختيار المتأهلين إلى نصف النهائي. إننا نبارك لجميع الفرق المتأهلة، ونشكر كذلك الفرق الأخرى التي لم يتم اختيارها والتي يحقّ لها أن تفخر بما أنجزته.

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