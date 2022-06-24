شرطة دبي تنظم «سقيا حتا»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة حتا مبادرة مجتمعية إنسانية في منطقة اختصاص المركز تحت مسمى «سقيا حتا»، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، استهدفت من خلالها توزيع المياه والعصائر إلى أكثر من 500 عامل في المنطقة.

وقال العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن المبادرة تأتي في إطار حرص واهتمام القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والقيم الإنسانية وقيم التراحم والتكافل من أجل إسعاد أفراد المجتمع بكافة فئاته.

محاضرة

وأضاف العقيد مبارك الكتبي، أن مبادرة «سقيا حتا» تضمنت إلقاء محاضرة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن فضل سقيا الماء، وإجراء فحص طبي للعمال من قبل مستشفى حتا ومستشفى تداوي، مبيناً أن المبادرة تركت أثراً إيجابياً في نفوس المستفيدين منها.

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