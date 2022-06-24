رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم، العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ــ في قصر الشاطئ ــ أخاه الملك عبد الله الثاني حيث رحب به معرباً عن تمنياته له موفور الصحة والسعادة وللأردن الشقيق وشعبه دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته.

واستعرض سموه والملك عبد الله آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعمل على دفعها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

فيما حضره من الجانب الأردني الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك، ونصار الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وقد غادر الملك عبد الله الثاني بن الحسين البلاد حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشتركhttps://t.co/898yUFIYMm#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VumSYejJLb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 23, 2022

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