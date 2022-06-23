نهيان بن مبارك يحضر أفراح البلوشي والعور في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عبدالكريم البلوشي وعبدالله عبدالكريم البلوشي بمناسبة زفاف نجليهما محمد راشد إلى كريمة الدكتور أحمد عبد المنان العور وعلي عبدالله إلى كريمة يوسف أحمد البلوشي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمجلس المشرف بأبوظبي الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، فيما تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية.

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