مقاصب دبي تستعد لعيد الأضحى بـ7 تطبيقات ذكية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت بلدية دبي، عن انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أكملت المقاصب جاهزيتها التامة، وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية، متوقعة ارتفاعاً في عدد الذبائح بنسبة 10 % لهذا العام، بإجمالي يتجاوز الـ 40 ألف ذبيحة، مقارنة بـ 31 ألف ذبيحة العام الماضي، لافتة إلى اعتماد 7 تطبيقات ذكية لطلب وتوصيل الذبائح.

وأكد علي الحمادي مدير إدارة خدمات الصحة العامة في البلدية، حرص مقاصب بلدية دبي، على بذل الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تتوافق مع متطلبات واحتياجات المتعاملين، مشيراً إلى أن الاستعدادات الخاصة بالعيد، بدأت في المقاصب التابعة لبلدية دبي منذ ثلاثة أشهر، لغايات تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى اعتماد البلدية لـ 7 تطبيقات ذكية لطلب الأضحية، التي تذبح تحت إشراف البلدية، وتشمل التطبيقات الذكية المعتمدة لطلب الأضاحي، كلاً من تطبيق «المواشي»، «تركي للذبائح»، «شباب الفريج للذبائح»، «ذبائح الدار»، «العنود للذبائح»، «ذبائح الإمارات»، و«متجر تندر للحوم»، والتي تهدف إسعاد المتعاملين، عبر توفير خدمات عالية الجودة، تختصر الوقت والجهد.

استفادة

ودعا الحمادي الجمهور إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية لتجنب الازدحام، وتجنب إنهاك الذبيحة في الحر، أو رفضها من قبل الطبيب البيطري داخل المقصب، لاكتشافه أنها مريضة ولا تصلح للاستهلاك البشري، لافتاً إلى تزايد الإقبال على التطبيقات التي تم تدشينها في عام 2016، كخدمة استباقية أولى من نوعها على مستوى الدولة ودول الخليج، مشيراً إلى أن التسويق الجيد والتوعية بأهمية هذه التطبيقات، زاد من عدد مستخدميها، بنسبة وصلت العام الماضي إلى قرابة 20 %، حيث تم طلب 6 آلاف أضحية عبر التطبيقات العام الماضي. من جانبه، أفاد عبد الله العباسي مدير شعبة العمليات، بأن 4 مقاصب تتبع بلدية دبي، أنهت كافة التجهيزات الخاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المضحين في أول وثاني وثالث ورابع أيام العيد، لافتاً إلى أنه يوجد 6 خطوط للذبح في مقصب القصيص، ويتم الانتهاء من الذبح بصورة سريعة جداً، تتجاوز الـ 300 رأس في الساعة، مشيراً إلى حرصهم على تشغيل كافة الصالات في المقاصب، لاستيعاب وتسريع وتيرة العمل دون تأخير، وأن فريقاً من الأطباء البيطريين يوجدون لفحص كافة الأضاحي قبل الذبح، وأثناء وبعد عملية الذبح، لضمان تطبيق أفضل المعايير الصحيـة والرقابيـة.

اشتراطات

وأوضح أنه لغايات توفير كافة الخدمات على مدار ساعات عمل المقاصب، والمتعلقة بالتشغيل والنظافة والتنظيم خلال تأدية هذه الشعيرة الإسلامية، تم الاستعانة بقصابين وعمال إضافيين، جرى التعاقد معهم وفق اشتراطات ومعايير دقيقة، بواقع «220» عاملاً، منهم 110 قصابين و117 عاملاً، إلى جانب 1039 موظفاً من البلدية.

وقال إبراهيم بالعبد نجم خدمة رئيسي: إنهم يستعينون بقصابين وعمال مهرة، ذوي كفاءة عالية من خارج البلدية، للمساعدة في تسيير الذبح، وتوجيه المضحين، وتنزيل الأغنام، والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الجمهور، لافتاً إلى وجود 30 مشرفاً على منظومة العمل، ونصح بالعبد بتجنب التعامل مع القصابين الجائلين، قائلاً إن البعض ما زال يلجأ للذبح خارج المقاصب، وأن اجتماعاً شمل عدة جهات، إلى جانب البلدية، كالشرطة لضبط المخالفين الذين يكثر وجودهم عند سوق المواشي، مشيراً إلى أن سعر الذبح في المقاصب «رمزي»، ولا يتعدى 15 درهماً للمواشي الصغيرة، و45 درهماً للمواشي الكبيرة، وفي فترة إنجاز لا تتجاوز 30 دقيقة.

خطوات

من جانبه، حذر الدكتور محمد عثمان الزرعوني ضابط تفتيش صحة بيطري، من الذبح الخارجي، مؤكداً خطورته على الصحة العامة، داعياً إلى الذبح داخل المقاصب، لكونها معتمدة، وتتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة لعملية الذبح السليمة، والتي تجري وفق الخطوات المتبعة، فحص الأضحية قبل الذبح، وبعد الذبح، للتأكد من صلاحيتها، وأنهم أعدموا العام الماضي 5 من المواشي، تبيّن بعد الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك، ونصح الجمهور بالابتعاد عن القصابين الجائلين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه، أكد مسؤول تطبيق العنود للذبائح، أن هناك إقبالاً متزايداً على التطبيقات الذكية التي تشرف عليها البلدية، وأنهم على استعداد تام لتوفير كافة الطلبات من الأضاحي للعيد، لافتاً إلى أن أكثر من 1200 شخص استخدموا التطبيق العام الماضي، بخلاف الجمعيات الخيرية ومنافذ البيع، مؤكداً أن الأضحية تكون محفوظة بشكل صحيح، ويتم إيصالها للشخص في منزله.

ساعات

أوضحت البلدية أن ساعات العمل في مقصب القصيص خلال وقفة عرفة، ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 6 مساءً، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً، في أول وثاني وثالث أيام العيد، وحتى 6 مساءً في اليوم الرابع. فيما ستكون ساعات العمل في مقاصب القوز وحتا والليسيلي في وقفة عرفة، من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 مساءً، ومن الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً خلال أول وثاني وثالث أيام العيد، ومن الساعة 7 صباحاً حتى 2 مساءً في اليوم الرابع من أيام العيد.

وقاية

وضعت البلدية خطوات إرشادية عند نقل المواشي، بحيث يتم نقلها إلى المقصب بمركبات مجهزة تؤمن سلامتها، وشددت على الالتزام بـالتدابير الوقائية، وتجنب الذبح داخل العزب والمزارع، لضمان سلامة الحيوانات، والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

5 نصائح للمضحين

1 استخدام التطبيقات الذكية لطلب الذبائح.

2 تجنب الحضور إلى المقصب في ساعات الذروة.

3 الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد وارتداء الكمامات.

4 الابتعاد عن القصابين الجائلين.

5 تجنب الذبح داخل العزب والمزارع.

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