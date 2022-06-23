من هو مشعل جلفار المدير التنفيذي الجديد لـ«إسعاف دبي»؟

المصدر: دبي - البيان

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ولد مشعل عبدالكريم جلفار في دبي عام 1978 ودرس في ثانوية دبي، ليلتحق بعدها بكلية التقنية العليا عام 2003، وتخرج في العام 2007 بتخصص خدمات طب الطوارئ، ثم تابع تحصيله العلمي عبر بكالوريوس طب الطوارئ في تخصص إدارة الأزمات والكوارث في كلية التقنية العليا ـ دبي، كما درس جلفار الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وبدأ جلفار عمله في الحقل الميداني مع شرطة دبي في عام 1999 في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في قسم مكافحة المخدرات، ثم انتقل بعدها إلى إدارة الإسعاف في شرطة دبي عام 2000. وانضم عام 2009 إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رئيساً لقسم التدريب المهني لمدة 4 أعوام، ثم كلف رئيساً لقسم عمليات الإسعاف الطارئة 3 أعوام، قبل أن يكلف عام 2016 رئيساً لقسم الإرسال الطبي.

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