شرطة رأس الخيمة تكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز

المصدر: رأس الخيمة - وام

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كرم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السادسة - مرحلة القائد العام بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامّين، ومديري الإدارات، وعدد كبير من ضباط الشرطة.

يأتي هذا التكريم استكمالاً لمسيرة التميز والريادة في العمل الحكومي تحت مظلة القيادة الرشيدة، التي تقدم كل أوجه الدعم لتحفيز المتميزين نحو تقديم المزيد من الجودة والصدارة في الأداء الشرطي.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال كلمة في حفل التكريم بدعم وجهود القائد الاستثنائي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحفيز روح المنافسة الشرطية بين مختلف قطاعات وقيادات الوزارة وموظفيها من خلال التطوير والتحسين المستمر في الأداء.

وبذلك أتاح سموّه الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وإنجازاتهم وتسخيرها في خدمة وتطوير العمل الشرطي، كما ألقى الضوء على مسيرة الجائزة وما حققته من استدامة للتميز في العمل الحكومي.

مشاركات

من جانبه، ألقى النقيب أحمد محمد هاشل رئيس قسم التميز المؤسسي بشرطة رأس الخيمة، كلمة تناول خلالها حجم المشاركات الحالية ومدى التطوير والتحديث على المعايير وفئات الجائزة، سعياً لدعم استمرارية التنافسية على التميز والصدارة والجدارة في العمل المؤسسي الشرطي.

عقب ذلك، كرّم اللواء علي بن علوان النعيمي، فرق المقيّمين لجائزة وزير الداخلية (المؤسسية - والوظيفية) والفريق الإداري للجائزة، كما تم تكريم المشاركين في الجائزة من الضباط وضباط الصف والمدنيين.

ضمن فئات الملفات الوظيفية والمؤسسية، وتكريم فريق (تمكين الدفع الإلكتروني) تقديراً لجهودهم في استحداث خدمة الدفع الإلكتروني لعدد 58 جهازاً في مراكز إسعاد المتعاملين، لتحسين جودة الحياة.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالمشاركين في الجائزة من أصحاب الإنجازات المشرفة، التي حققت سمعة طيّبة للعمل الوظيفي والمؤسسي الشرطي، مثمناً حرصهم على تقديم الأفضل مع تحقيق الأمن والأمان وجودة الحياة.

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