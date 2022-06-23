Area Beige: متجر الفنون الأول من نوعه في دبي بلمسة إماراتية خالصة

المصدر: البيان

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أعلن محمد بدري ونورة العور وشركائها وعيسى النعيمي، الثلاثي الإماراتي الشهير في مجال الفن والإبداع، عن إطلاق Area Beige، المعرض المتكامل للمنتجات الإبداعية المبتكرة والفاخرة.

ويوفر المتجر الجديد الذي يقع في منطقة الوصل مفهوماً جديداً كلياً في عالم المتاجر الفنية، حيث يقدم تجربة تفاعلية فريدة وسط أجواءٍ عصرية. ويضم المتجر ثلاثة أقسام للمنتجات الإبداعية تستعرض تشكيلة مخصصة من العطور والأعمال الفنية والتصاميم المبتكرة المنتقاة بعناية في مكانٍ واحد.

ويقدّم Area Beige مفهوماً إبداعياً فريداً يضم:

● قسم العطورات: يصطحب هذا القسم، بإدارة خبير صناعة العطور محمد بدري، ضيوف المتجر في رحلة فريدة إلى عالم العطور المبتكرة، حيث يقدّم خياراتٍ واسعة من تركيبات العطور المحلية والعالمية الفاخرة والمخصصة. كما يضم المتجر مختبراً خاصاً ومجهزاً بالكامل يهدف لاختبار التركيبات المختلفة وإطلاق عطور جديدة في المستقبل.

● قسم الأعمال الفنية: يستعرض هذا القسم، بإدارة الفنان عيسى النعيمي (الشهير بعيسى بلاك)، تشكيلة من الأعمال الفنية باستخدام الوسائط المتنوعة، بما فيها اللوحات والمنحوتات والفنون الرقمية والصور الفوتوجرافية وغيرها، بهدف الربط بين التقاليد الفنية والثقافية العريقة والمعاصرة. كما يوفر قسم الأعمال الفنية منصةً فريدة لتمكين ودعم المواهب الفنية الواعدة والخبيرة.

● أعمال التصميم: يوفر هذا القسم، بإدارة كل من نورة العور وفاطمة الزعابي وأفنان أمين، خدماتٍ استشارية ومفاهيم مبتكرة في فنون التصميم الداخلي للمساحات السكنية والتجارية على حدٍ سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد بدري، المؤسس المشارك لمتجر Area Beige: "تعد صناعة العطور أحد أبرز أشكال التعبير الفني، حيث يتم دمج النفحات المختلفة لابتكار تركيبة عطرية فريدة. ويقدّم Area Beige مفهوماً جديداً يجمع بين منتجات العطور والفنون والتصاميم المبتكرة تحت سقفٍ واحد، حيث يوفر للضيوف تجربة غامرة تضمن ترك انطباع جميل لديهم".

ومن جهتها، قالت نورة العور، المؤسسة المشاركة لـ Studio D04: "صممنا Area Beige بهدف توفير مساحة فنية شاملة تجمع عالم العطور والفنون والهندسة المعمارية والتصميم في مكانٍ واحد، بحيث نقدّم تجربة حسية متكاملة تترك انطباعاً فريداً عند الضيوف. ويضف قسم التصميم بعداً فنياً على التصميم الداخلي للمتجر، حيث يقدّم خدماتٍ متطورة وتصاميماً استثنائية ومبتكرة للمساحات السكنية والتجارية على حدٍ سواء".

وبدوره، قال عيسى النعيمي، المؤسس المشارك للمتجر: "يقدّم كل قسم من أقسام المتجر تجربة فريدة للضيوف توقظ المخيلة والحواس. ونخصص قسم الفنون لاستعراض مجموعة واسعة من الوسائط الفنية المختلفة والمنتجات الجديدة المميزة بتفاصيل عصرية مبتكرة أو تقليدية عريقة".

ويعكس اسم المتجر، Area Beige، مفهومه المتنوع الذي يجمع بين منتجات العطور والأعمال الفنية والمنحوتات وفنون التصميم والعمارة، بهدف تسليط الضوء على الرابط الطبيعي والوثيق بين مختلف أشكال الفنون. كما يوفر المتجر الجديد مساحةً مخصصة تتيح وصولاً أسهل للفنانين والمصممين المحليين والعالميين إلى الجمهور وتعزز علاقات التواصل والتعاون فيما بينهم.

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