قائد عام شرطة الشارقة يكرم ضابطاً لنيلها «دكتوراه» وآخر متقاعداً

المصدر: الشارقة - البيان

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هنأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه صباح أمس، الرائد دكتور ابتهال جاسم محمد بالعمى مدير فرع الاستراتيجية والتميز بإدارة الشؤون المالية، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في ممارسات إدارة المواهب وكيفية إدارة مشاريعها، من الجامعة البريطانية بدبي، ويُعنى التخصص بإدارة المورد البشري بكفاءة وفعالية، وتطوير منظومة لإدارة المواهب بأحدث الأساليب العلمية وفق الممارسات العالمية التي تخدم عمليات إدارة الخدمات والموارد البشرية، وتحقق أهداف المؤسسة في كافة المجالات، ومنها المجال الأمني.

حرص

وأكد اللواء الشامسي حرص شرطة الشارقة على تشجيع منتسبيها على التقدم العلمي والسعي للحصول على أفضل الدرجات العلمية، في مختلف التخصصات الأكاديمية، وخاصة المتصلة بمجالات عملهم، وبالتالي رفع كفاءة العمل الشرطي والارتقاء به.

جهود

ومن جانب آخر، كرم قائد عام شرطة الشارقة الملازم متقاعد عبدالله حامد إبراهيم، تقديراً له على ما بذله من جهود طيبة في خدمة الوطن والمجتمع خلال مسيرته المهنية ‏في السلك الشرطي‎، مؤكداً أن خدمة الوطن لا تنتهي بالتقاعد، بل هو بداية لمرحلة جديدة نحو عطاء قد يكون أفضل وأكثر فاعلية في خدمة الوطن والمجتمع.

ومن جانبهما، عبّر المكرَّمان عن بالغ شكرهما وتقديرهما لقائد عام شرطة الشارقة على هذا التكريم، وعلى الاهتمام الكبير من شرطة الشارقة في دعم منتسبيها وتقديرهم.

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