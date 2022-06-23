مصرف أبوظبي الإسلامي و«فيزا» يوقعان اتفاقية شراكة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع «فيزا»، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الدفع الرقمي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز نمو الدفع الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي في دولة الإمارات. وسيبدأ مصرف أبوظبي الإسلامي في مواءمة جميع محفظة بطاقاته المغطاة وبطاقات الخصم لتكون حصرًا ضمن شبكة «فيزا»، ومن بينها بطاقاته المميزة، مثل «فيزا إنفينيت بريفيليج» و«فيزا إنفينيت» و«فيزا سيغنتشر».

وتجمع مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة «فيزا» علاقات عمل وتعاون ممتدة لنحو 20 عامًا، لتوفير البطاقات المغطاة وبطاقات الخصم المباشر للمتعاملين الأفراد وكذلك الشركات. وكان مصرف أبوظبي الإسلامي من أوائل المصارف التي قدمت ميزة المصادقة البيومترية في تعاملات التجارة الإلكترونية للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعزز هذه الميزة خدمة مصادقة المستهلك من «فيزا» للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز أمن البيانات.

وقال محمد عبد الباري، الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة «فيزا» واستكمال البناء على النجاحات التي حققتها الشراكة التي تجمعنا في هذا المجال منذ نحو عقدين، لنواصل معًا تقديم خدمات وتجارب مبتكرة تحظى بثقة وقبول عملائنا. ومن شأن تعزيز شراكتنا مع «فيزا» أن تمكنا من تسريع تقديم المزيد من حلول الدفع الرقمي لكل شرائح عملائنا، سواء من الأفراد أو الشركات.

وتقديم عروض دفع لا مثيل لها من حيث القيمة والحجم، بما يلبي تطلعات عملائنا. كما تأتي هذه الاتفاقية متناغمة مع استراتيجيتنا للرقمنة، التي تركز على الاستفادة من التقنيات والحلول المالية المبتكرة، لتقديم خدمات ومنتجات رقمية، تعزز قدرات عملائنا بطريقة آمنة، والاستفادة من كل منتجاتنا وخدماتنا التي تعتمد على المنصات الرقمية.

وفي إطار هذه الشراكة المتجددة، سيستمر كلا الطرفين في العمل معًا لتعزيز قدرات الدفع الرقمي للعملاء من خلال الحلول القائمة على البيانات وتقديم منتجات مميزة باستخدام المنصات الرقمية المبتكرة، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة العملاء من خلال العروض التجريبية والأصول التي ترعاها شركة «فيزا»، وزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف بالاستعانة بحلول المخاطر والبيانات التي توفرها «فيزا».

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة «فيزا» في دول مجلس التعاون الخليجي: لدينا علاقات شراكة ممتدة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية للشراكة الحصرية. فقد عملنا معًا على مدى سنوات طويلة لتطوير منتجات وبرامج حصرية تقدم تجارب دفع سلسة وآمنة ومجزية لحاملي بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي. وفيما نجدد شراكتنا، سنظل ملتزمين بتنمية قدرات الدفع الرقمي، وتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة إلى السوق، والحلول التي تتمحور حول تلبية تطلعات العملاء من حملة بطاقات «فيزا».

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