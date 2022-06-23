عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوريا الجنوبية يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية الجديد العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وهنأ سموه خلال الاتصال الهاتفي معالي وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية معربا عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق في مهام عمله الجديد.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية متميزة أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة ، مشيرا إلى الحرص على تعميق آفاق التعاون المشترك الإماراتي - الكوري في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز