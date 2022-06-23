رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن

المصدر: وام

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وصل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الرئاسة.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

يرافق جلالة الملك عبد الله الثاني وفد يضم.. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومعالي الدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك.

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