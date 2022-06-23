رئيس الدولة ومحمد بن راشد يهنئان دوق لوكسمبورغ باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ الكبرى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كزافييه بيتيل رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى.

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