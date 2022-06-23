اتهمت طليقها بالاستيلاء على مركبتين فطالبها بالتعويض

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها بتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليها، قامت بالإبلاغ عنه بتهمة الاستيلاء على مركبتين مملوكتين لها، إلا أن المحكمة قد أصدرت حكمها بالدعوى الجزائية حضورياً بالبراءة، وقد ترتب على هذا الاتهام إصابته بأضرار مادية ومعنوية، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى.

وأكدت المحكمة خلو أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي، سيما وأن براءته في الدعوى الجزائية لا يدل على كذب البلاغ المقدم منها.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

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